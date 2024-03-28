Çanakkale gazisi dedesinin anılarını yazdığı romanların gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı

Çanakkale Cephesi'nde sıhhiye çavuşu olarak görev yapan gazi Ömer Harmanda'nın torunu emekli öğretmen, dedesinin savaş anılarını yazdığı üç kitabının gelirini Mehmetçik Vakfına ve depremzedelere bağışladı.

Burdur'da yaşayan 64 yaşındaki Neriman Şimşek Mıhladız, dedesinin cephedeki anılarından ilham alarak "Pelit Ekmeği", "Mısır Ekmeği" ve "Buğday Ekmeği" adını verdiği üç roman yazdı.

Emekli öğretmen Mıhladız, AA muhabirine, dedesine layık bir torun olmaya, anılarını yaşatmaya ve genç nesillere aktarmaya çalıştığını söyledi.

- "Yazarken bir kuruş gelir kazanmayı düşünmedim"

Geçmişle gelecek arasında köprü olmaya çalıştığına işaret eden Mıhladız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazarken bir kuruş gelir kazanmayı düşünmedim. Sadece yazdıklarımı gelecek kuşaklara aktarmak, kitaplarımın gelirleri de şehit ailelerinin çocuklarına bağışlamak istiyordum. Bu hedefime de ulaştım. İlk satılan kitaplarımın gelirimi Mehmetçik Vakfına bağışlayacakken çok kötü bir şey oldu, deprem oldu. Depremzedelere göndermek daha mantıklı dedim çünkü o hafta çok üzülmüştüm. Depremden sonra kitapların gelirinin bir kısmıyla da öğrencilere kitap alıp dağıttım. Sonra tekrar elime bir miktar kitap geliri geçince dedim ki bunu da Mehmetçik Vakfına bağışlamalıyım. Çok miktarda para değil ama bağışın ardından bana teşekkür yazısı gönderdiler. Bu beni çok onore etti. Bundan sonra inşallah daha çok bağışta bulunurum."