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        Bakan Tekin: Türkiye'de 700 bine yakın dersliğimiz etkileşimli tahtaya sahip (2)

        'CUMHURİTTİFAKI ANADOLU COĞRAFYASININ DOĞAL İTTİFAKI'Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur programı kapsamında AK Parti seçim çadırını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:25 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:30
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        Bakan Tekin: Türkiye'de 700 bine yakın dersliğimiz etkileşimli tahtaya sahip (2)
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        'CUMHURİTTİFAKI ANADOLU COĞRAFYASININ DOĞAL İTTİFAKI'

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur programı kapsamında AK Parti seçim çadırını ziyaret etti. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığı olarak illerde yerine göre en büyük yardımcıları ve destekçileri, yerine göre de engel çıkaran yerlerin yerel yönetimler olduğunu aktardı. Bakan Tekin, “Bazı illerde yatırımlarımız tıkır tıkır işliyor. İmarda, iskânda ve inşaatla ilgili süreçte sıkıntı yaşamıyoruz. Bazı illerde çok sıkıntı yaşıyoruz, belediyelerle bir türlü işlerimiz hızlı yürümüyor. Hızlı yürümeyen yerlerde de yatırımlarımız aksıyor. Dolayısıyla eğitim- öğretim hizmetlerini istediğimiz etkinlikte verememiş oluyoruz. Bu türden problemlerin yaşanmaması adına örnek olsun diye söylüyorum. 2016 ya da 2017 yılında okullardaki su tüketiminin ücretlendirmesiyle ilgili olarak belediyeleri sınırlandıran bir yasal düzenleme yapmak zorunda kalındı. Çünkü şöyle bir durumla karşı karşıyaydık. Olağan ücretlendirmenin 3 katına, 5 katına kadar okullarımızdaki su sarfiyatından ücret alan belediyeler vardı. Bunu engellemek için yasal düzenleme yapmak zorunda kalındı. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak belediyelerle çok yakın çalışıyoruz. Belediyeler bizim önemli paydaşlarımız, 31 Mart seçimleri de bizim için bu açıdan önemli" dedi.

        "15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de Cumhur İttifakı belki o günün gerektirdiği zorunluluklar neticesinde ortaya çıktı" diyen Bakan Tekin, "Ama bir siyaset bilimci olarak şunun altını çizmek istiyorum. Cumhur İttifakı bu coğrafyanın, Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı aslında. Türkiye'nin her tarafında başka tür ittifaklar bozulur, belki informel alanlara kaydırılırken Cumhur İttifakı Türkiye'nin her tarafında çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Burada da ben her iki siyasi partinin temsilcisine de Türkiye'nin sosyolojik yapısına uygun olan bu ittifakı birlikte yürütme gayretinde oldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah hem Burdur halkı hem de milli eğitim camiası olarak bizim açımızdan en doğru, en iyi olan alternatif seçilir" diye konuştu.

        Bakan Tekin daha sonra Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Mehmet Şimşek, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz ve partililerle Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Bakan Tekin son olarak AK Parti İl Başkanlığı'nın Uzay Çatılı Halk Pazarı’nda düzenlediği iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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