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        Burdur'da sahte parayla büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde sahte parayla büyükbaş hayvan alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:30 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:30
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        Burdur'da sahte parayla büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Burdur'un Çavdır ilçesinde sahte parayla büyükbaş hayvan alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçedeki hayvan pazarında Ramazan S. ile Salih S. 230 bin lira karşılığında 4 büyükbaş hayvan sattı. Parayı kuyumcuya götürerek altın almak isteyen çiftçiler, paranın sahte olduğunu öğrenince emniyete giderek şikayetçi oldu.

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtları incelenerek yapılan titiz takip sonucu ekipler, hayvanları sahte parayla satın alanların Ü.G. (30) ile E.B. (39) olduğunu tespit etti.

        Konya'nın Ilgın ilçesinde belirlenen adreste düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Burdur'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Ayrıca zanlıların Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki hayvan pazarında da 469 bin 600 lira değerinde hayvan satın alarak sahte parayı piyasaya sürdüğü tespit edildi. Çalışmada 699 bin 600 lira değerinde sahte paranın ele geçirildiği, zanlılara ait ahırda ele geçirilen 4 büyükbaş hayvanın da sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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