Burdur'da sahte parayla büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde sahte parayla büyükbaş hayvan alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçedeki hayvan pazarında Ramazan S. ile Salih S. 230 bin lira karşılığında 4 büyükbaş hayvan sattı. Parayı kuyumcuya götürerek altın almak isteyen çiftçiler, paranın sahte olduğunu öğrenince emniyete giderek şikayetçi oldu.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtları incelenerek yapılan titiz takip sonucu ekipler, hayvanları sahte parayla satın alanların Ü.G. (30) ile E.B. (39) olduğunu tespit etti.