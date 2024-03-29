Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu

Havuzdan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede kamyon sürücüsü İsmail Karnak (47) olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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