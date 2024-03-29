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        Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu

        Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 18:38 Güncelleme: 29.03.2024 - 18:48
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        Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu
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        Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu.

        Sultanpınarı mevkisinde yıkılan eski restoranın yaklaşık 2 metre yükseklikteki su dolu havuzunda bir kişiyi hareketsiz gören H.K. (24), durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Havuzdan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede kamyon sürücüsü İsmail Karnak (47) olduğu tespit edildi.

        Karnak'ın cesedi Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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