Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da "Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü" düzenlendi

        Burdur'da, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarınca "Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 18:49 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da "Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarınca "Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Bozkurt Mahallesi'nde toplanan partililer, ellerinde bayraklar ve meşalelerle yürüdü.

        Gruba Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek, İl Başkanı Mustafa Özboyacı, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz da eşlik etti.

        Kortej yürüyüşüne katılanlar, Armağan İlci Bulvarı, Köprübaşı mevkisi ve Gazi Caddesi'nden geçilerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

        Burada hazırlanan platformda konuşan Şimşek, meydandaki coşku ve heyecanın zaferlerin işareti olduğunu söyledi.

        Seçim zaferini ve Ramazan bayramını bekleyerek çifte bayram yapmaya hazırlandıklarını dile getiren Şimşek, "Cumhur İttifakı olarak mahalle mahalle dolaştık, sokak sokak çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Seçim önce sahada sonra sandıkta kazanılır.' Biliyoruz Burdur'un eksiği çok, içme suyu içilmiyor, yolları geçilmiyor, kaldırımları, ulaşım, alt yapısı sıkıntılı, her tarafı sıkıntılı. Burdur'un gelişimine katkı sağlayacak vizyon projelerimizi ortaya çıkardık. İnşallah bu projelerimizle Burdur'u gümbür gümbür değiştireceğiz." diye konuştu.

        Bir süre müzik eşliğinde bayraklar sallayan partililer, ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Pişerken kötü kokuyor ama faydası kokusunda!
        Pişerken kötü kokuyor ama faydası kokusunda!
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?

        Benzer Haberler

        Burdur'da üvey oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
        Burdur'da üvey oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
        Burdur'da hayvan otlatma kavgasında tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Burdur'da hayvan otlatma kavgasında tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu
        Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu
        Burdur'da su doldurma sırasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
        Burdur'da su doldurma sırasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
        Çanakkale gazisi dedesinin anılarını yazdığı romanların gelirini Mehmetçik...
        Çanakkale gazisi dedesinin anılarını yazdığı romanların gelirini Mehmetçik...
        Burdur'da sahte parayla büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 2 zanlı tutuk...
        Burdur'da sahte parayla büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 2 zanlı tutuk...