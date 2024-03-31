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        Burdur Valisi Türker Öksüz oyunu kullandı

        Burdur Valisi Türker Öksüz, oyunu Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:13
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        Burdur Valisi Türker Öksüz oyunu kullandı
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        Burdur Valisi Türker Öksüz, oyunu Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

        Vali Öksüz, okuldaki 1101 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

        Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Öksüz, oy verme işlemlerinin il genelinde sorunsuz devam ettiğini söyledi.

        İl genelinde 788 sandıkta 207 bin 528 seçmen olduğunu belirten Öksüz, "Seçimlerin hem ülkemize hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Öksüz, milli iradenin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için gerekli tedbirlerin alındığına işaret ederek, "1781 kolluk görevlimiz seçim güvenliği için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. İnanıyorum ki hiçbir sorun olmadan, güvenli bir şekilde oy verme işlemini bitireceğiz ve sonuca ulaşacağız. Ben seçimlerde görev alan kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere bütün görevlilere çalışmalarında kolaylık diliyorum." diye konuştu.

        Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek de eşiyle geldiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

        CHP Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz de Özboyacı İlkokulu'nda eşiyle oy verme işlemini gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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