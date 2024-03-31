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        Sedye ve tekerlekli sandalyeyle getirildikleri okulda oy kullandılar

        BURDUR'daçeşitli rahatsızlıkları bulunan ve yürüme güçlüğü çeken Mehmet Ali Taşdemir (81) sedyeyle, Emine Şen (93) de tekerlekli sandalyeyle getirildikleri okulda oy kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:12 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:16
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        Sedye ve tekerlekli sandalyeyle getirildikleri okulda oy kullandılar
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        BURDUR'daçeşitli rahatsızlıkları bulunan ve yürüme güçlüğü çeken Mehmet Ali Taşdemir (81) sedyeyle, Emine Şen (93) de tekerlekli sandalyeyle getirildikleri okulda oy kullandı.

        Ağlasun ilçesi Çınar Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Ali Taşdemir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Ağlasun Belediyesi'ne ait ambulansla Ağlasun Meslek Yüksekokulu'na getirildi. Taşdemir, oyunu sedye üzerinde, kendisine refakat eden oğlu Resul Taşdemir'in yardımıyla kullandı. Çeşitli hastalıkları bulunan ve yürüme güçlüğü çeken Taşdemir, seçmen zarfını sandığa attıktan sonra görevlilerin yardımıyla parmak mührü bastı. Taşdemir, oyunu kullandıktan sonra sağlık görevlileri tarafından evine götürüldü. Çınar Mahallesi'nde ikamet eden yaşlılığa bağlı yürüme güçlüğü çeken Emine Şen de tekerlekli sandalyeyle Ağlasun Meslek Yüksekokulu'nda oyunu kullandı. Refakatçi torunu ile kabinde oyunu kullanan Şen, zarfı sandığa attı. İmzasını kendisi atan Şen, tekerlekli sandalyeyle evine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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