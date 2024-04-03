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        Burdur'da tarihi eser ve ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi hakkında işlem yapıldı

        Burdur'da tarihi eser ve ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi hakkında işlem yapılarak eserlere ve silahlara el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:26
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        Burdur'da tarihi eser ve ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Burdur'da tarihi eser ve ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi hakkında işlem yapılarak eserlere ve silahlara el konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine düzenledikleri operasyonlarda 18 sikke, 24 obje, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.I, Y.I. hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefetten, V.K. ve H.K. hakkında da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

        Eserlere ve silahlara el konuldu, şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

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