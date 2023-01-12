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Burhan Çaçan hayatını kaybetti... Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?

Ünlü ses sanatçısı Burhan Çaçan'dan acı haber... 1960 yılında Ağrı'da hayata gözlerini açan Burhan Çaçan, 62 yaşında aramızdan ayrıldı. İşte, Çaçan'ın vefat sebebi ve hayat hikayesine ilişkin bilgiler...

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  • Burhan Çaçan hayatını kaybetti... Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?

    Burhan Çaçan yaşamını yitirdi. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı. İşte, Burhan Çaçan'ın biyografisine dair bilgiler...
  • Burhan Çaçan hayatını kaybetti... Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?

    BURHAN ÇAÇAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

    Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan 17 Ekim 1960 yılında Ağrı'da dünyaya geldi.

     
  • Burhan Çaçan hayatını kaybetti... Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?

    1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi.
  • Burhan Çaçan hayatını kaybetti... Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?

    1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. 
  • Burhan Çaçan hayatını kaybetti... Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?

    Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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