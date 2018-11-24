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Burhanettin Uysal kimdir? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal kimdir?

AK Partililerin adaylarla ilgili merakla beklediği açıklamayı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, Karabük Belediye Başkanlığı adaylarının bir önceki dönem milletvekili Burhanettin Uysal olduğunu açıkladı. Peki Burhanettin Uysal kimdir? Eskiden hangi görevde bulundu? Kaç yaşında? Nereli?

24.11.2018 - 17:37 | Güncelleme:


AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün saat 14.45’te Haliç Kongre Merkezinde partisinin bazı illerinden aday gösterdikleri isimleri açıkladı.
Karabük’te aday adaylığı için başvuranların haricinde bir önceki dönem Karabük milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal ile seçimlere girme kararı aldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi açıklanan Burhanettin Uysal, Karabük Üniversitesi kurucu Rektörlüğü ile 1 Kasım seçimleri sonrası AK Parti’de milletvekilliği görevinde bulundu.

BURHANETTİN UYSAL KİMDİR?

20 Haziran 1967'de Konya Ereğli'de doğan evli ve 3 çocuk babası olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Polis Akademisini bitirdi. Yüksek lisansını ve doktorasını Gazi Üniversitesinde tamamladı ve profesör oldu. Emniyet Genel Müdürlüğünde Komiser Yardımcılığı ve Komiserlik, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Karabük Üniversitesinin 2 dönem Rektörlüğü ve YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Uysal, 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’den milletvekili seçilerek bir dönem bu görevde bulundu.

 

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