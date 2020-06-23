Ligde dün Manchester City'ye konuk olan ve 5-0 yenilen Burnley Kulübünden yapılan açıklamada, maçın başlama saatinde taraftarların stadın üzerinde uçurduğu "Beyazların hayatı değerlidir" yazılı pankartın kınandığı bildirildi.

Pankartın kulübü temsil etmediği ve sorumluların bulunması için yetkililerle çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bunu yapanları stadımız Turf Moor'da görmek istemiyoruz. Premier Lig, Manchester City ve 'Siyahların hayatı değerlidir' kampanyasından özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan "Black lives matter" hareketine, Premier Lig'deki 20 kulübün futbolcuları formalarında "Black lives matter" (Siyahilerin hayatı değerlidir) sloganına yer vererek destek oluyor.