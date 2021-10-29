Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İnanç
ABONE OL

Bursa Cuma namazı 29 Ekim! Bursa Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Bursa Cuma namazı saati 29 Ekim

Mübarek cuma günü Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini dikkate alarak camilerde cuma namazı kılabilecek. Bursa'da cuma namazına gidecek vatandaşlar 29 Ekim Cuma günü Bursa Cuma saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 29 Ekim 2021 Bursa Cuma namazı saati

Bursa Cuma namazı 29 Ekim! Bursa Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Bursa Cuma namazı saati 29 Ekim

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. Diyanet Bursa haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ve 29 Ekim cuma namazı saati

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 29 EKİM 2021

29 Ekim Bursa Cuma namazı saati: 12.54

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

28 Eki

05:57

07:22

12:55

15:46

18:13

19:32

29 Eki

05:58

07:23

12:54

15:45

18:12

19:31

30 Eki

05:59

07:24

12:54

15:44

18:10

19:30

31 Eki

06:00

07:25

12:54

15:43

18:09

19:29

1 Kas

06:01

07:26

12:54

15:42

18:08

19:28

2 Kas

06:02

07:27

12:54

15:41

18:07

19:27

3 Kas

06:03

07:28

12:54

15:40

18:06

19:25

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Gebze'de yolcu treninin iki vagonu raydan çıktı!
GÜNDEM Gebze'de yolcu treninin iki vagonu raydan çıktı!
Ankara Cuma saati! Ankara'da Cuma namazı kaçta kılınacak? 29 Ekim Ankara Cuma namazı saati
GÜNDEM Ankara cuma namazı saati (29 Ekim)
Son dakika: Beklenen olmadı, yeniden başlıyor!
GÜNDEM Beklenen olmadı, yeniden başlıyor!
Son dakika: Şebnem'in teyzesi kadınları böyle uyardı: "Son konuşmaya gitmeyin!" - VİDEO HABER
GÜNDEM Şebnem'in teyzesinden kadınlara ölümcül uyarı!
İstanbul'da Cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet açıkladı: 29 Ekim İstanbul Cuma namazı saati
GÜNDEM 29 Ekim İstanbul Cuma namazı kaçta?
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı okunacak dualar hangileri? İşte cuma namazı kılınışı
GÜNDEM Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
MSB'den '29 Ekim' videosu
GÜNDEM MSB'den '29 Ekim' kutlaması
Son dakika: İETT şoförü ve kamyoncu kavgası kameralarda! - Video Haber
GÜNDEM Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförünün kavgası kamerada
BUGÜN 29 EKİM! Son dakika: Devlet erkanı Anıtkabir'de
GÜNDEM Devlet erkanı Anıtkabir'de
KATİL! Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altınla kaçtı! - Haberler
GÜNDEM Kuyumcu soygunu! Öldürüp altınlarla kaçtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.