Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. Diyanet Bursa haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ve 29 Ekim cuma namazı saati

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 29 EKİM 2021

29 Ekim Bursa Cuma namazı saati: 12.54

İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Eki 05:57 07:22 12:55 15:46 18:13 19:32 29 Eki 05:58 07:23 12:54 15:45 18:12 19:31 30 Eki 05:59 07:24 12:54 15:44 18:10 19:30 31 Eki 06:00 07:25 12:54 15:43 18:09 19:29 1 Kas 06:01 07:26 12:54 15:42 18:08 19:28 2 Kas 06:02 07:27 12:54 15:41 18:07 19:27 3 Kas 06:03 07:28 12:54 15:40 18:06 19:25

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.