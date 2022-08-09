Dere yatağında bir cansız beden bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan genci arama çalışmalarında bir cansız bedene ulaşıldı.
İlçeye bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos'ta ayrılan Hikmet Özgüneş'ten (29) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
ARAMALAR YOĞUNLAŞTI
Aramalar, dün yol kenarında Özgüneş'in motosikletinin bulunduğu Bahçekaya Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.
ÇOK SAYIDA EKİP ARAMAYA KATILDI
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), NAK Arama Kurtarma, ANDA, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İNDAK, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH Arama Kurtarma ekipleri bu bölgeye yönlendirildi.
DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDEN BULUNDU
Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekipler, bölgedeki dere yatağında çalışma yaptığı sırada bir cansız beden gördü.
Sarp arazide bulunan ve bozulmaya başlayan cansız bedenin Özgüneş'e ait olup olmadığı için başlatılan çalışma sürüyor.
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