Bursa'da belediye otobüsü şoförüne tabancalı tehdit kamerada
Bursa'da bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken tartıştığı belediye otobüsü şoförünü tabancayla tehdit etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Giriş: 20.11.2024 - 02:01 Güncelleme: 20.11.2024 - 02:08
Olay, dün öğle saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Sırameşeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
DHA'nın haberine göre; cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında tartışma çıktı.
Bu sırada otomobilini durduran sürücü, aracından aldığı tabancayla otobüs şoförünü tehdit etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ