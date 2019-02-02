Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç kız ile erkek arkadaşı bir kafenin önündeki parkta bir grubun saldırısına uğramıştı. İddiaya göre genç kıza laf atan grup, genç kızın arkadaşının tepkisine uğramış, ikili daha sonra oturdukları kafeteryadan çıktıkları sırada 6 şüpheli tarafından feci biçimde darp edilmişti.

BIRAKILIP, YAKALANMIŞLARDI

Saldırının ardından gözaltına alınan şüpheliler önce emniyetten serbest bırakılmıştı. Haklarında tekrar gözaltı kararı verilen 6 şüpheli tekrar yakalanmıştı. AA'da yer alan habere göre Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Orhangazi ilçesinde genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri dün akşam saatlerinde tamamlandı.

5 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertan, Semih ve Burhan Semiz ile Burak İnce ve Hakan Gençoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.