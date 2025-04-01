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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kayıp kişinin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Bursa'da kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

        Bursa İnegöl'de 4 gündür kayıp olarak aranan 34 yaşındaki Hüseyin Keskin'in cansız bedeni boş arazide bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 00:38 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:38
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        4 gündür kayıptı, ölü bulundu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Mahmudiye Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        AA'nın haberine göre; polis ekipleri, ölen kişinin Hüseyin Keskin (34) olduğunu tespit etti. Keskin'in 4 gün önce evden ayrıldığı, kendisine ulaşamayan ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

        Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #İnegöl
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