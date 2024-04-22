Bursa'da 'kira zammı' kavgası: 1 yaralı

Bursa'da iş yeri sahibi Aykut Y, kira artışı konusunda aralarında husumet bulunan market işletmecisi Ahmet K. tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden iş yeri sahibi hastanede tedaviye alınırken, şüpheli kiracı ise evinde yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4. Zafer Sokak'ta meydana geldi. Market işleten Ahmet K, kira konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve taşınmasını istediği iş yeri sahibi Aykut Y’nin yanına gitti.

DHA'nın haberine göre; taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ahmet K, yanında getirdiği tabancasıyla Aykut Y'ye ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Aykut Y, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.