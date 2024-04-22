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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 'kira zammı' kavgası: 1 yaralı

        Bursa'da 'kira zammı' kavgası: 1 yaralı

        Bursa'da iş yeri sahibi ile kiracısı olan market işletmecisi arasında 'kira zammı' nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kiracısı tarafından tabancayla vurulan iş yeri sahibi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 06:11 Güncelleme: 22.04.2024 - 06:16
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        Bursa'da 'kira zammı' kavgası: 1 yaralı
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        Bursa'da iş yeri sahibi Aykut Y, kira artışı konusunda aralarında husumet bulunan market işletmecisi Ahmet K. tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden iş yeri sahibi hastanede tedaviye alınırken, şüpheli kiracı ise evinde yakalandı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4. Zafer Sokak'ta meydana geldi. Market işleten Ahmet K, kira konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve taşınmasını istediği iş yeri sahibi Aykut Y’nin yanına gitti.

        DHA'nın haberine göre; taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ahmet K, yanında getirdiği tabancasıyla Aykut Y'ye ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Aykut Y, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna isabet eden 3 kurşunla vurulduğu saptanan Aykut Y, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmada saldırgan Ahmet K. ise saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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