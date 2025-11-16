Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Bursa'da otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı

        Otomobille skuter çarpıştı: 1 ağır yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 03:58 Güncelleme: 16.11.2025 - 03:58
        Otomobille skuter çarpıştı: 1 ağır yaralı
        Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de Coşkun T. (39) idaresindeki otomobil ile Ramiz A. (21) yönetimindeki skuter çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ramiz A. ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramiz A, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

