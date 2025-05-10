Bursa'da palet fabrikasında yangın
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Giriş: 10.05.2025 - 06:32 Güncelleme: 10.05.2025 - 06:32
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tahtalı Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen alevler tüm alana yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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