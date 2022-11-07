Bursa'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı (4)



OPERASYON, SOYLU´NUN UĞURLAMA KONUŞMASI İLE BAŞLADI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah düzenlenen `Kökünü Kurutma Operasyonu´na ilişkin görüntüler yayınlandı. 70 adrese düzenlenen baskında, 95 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevli personeli uğurlamasıyla başladı. Bakan Soylu, operasyonda görev alan personele hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye´nin yüz akı, kıymetli mesai arkadaşlarım, Türk Polis Teşkilatı ve görevini başarıyla Bursa´da yapan çok kıymetli arkadaşlarım. 20 Eylül´deki `Kökünü Kurutma Operasyonu´ çok başarılıydı. Ülkemizin birçok ilinde yapılıyor ama Bursa´da yeni bir başarıyı ortaya koydunuz. İkincisini bu sabah gerçekleştireceksiniz. 1730 arkadaşımızla beraber inşallah ayağınıza herhangi bir taş değmeden, herhangi bir kazayla belayla karşı karşıya kalmadan Cenab-ı Allah'tan niyazımız, duamız budur. Bu operasyonu da başaracağınıza inanıyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah muhafaza etsin. Allah´a emanet olun" dedi.

KAPILAR KOÇBAŞI İLE KIRILDI

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan hareket eden ekipler, önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Önce şüphelilerin evlerinin bulunduğu mahalleler, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri tarafından ablukaya alındı ardından operasyon düğmesine basıldı. Özel harekat polislerinin koçbaşı ile kapılarını kırarak girdiği evlerde şüpheliler yakalandı. Bu anlar, polis kamerasınca anbean kaydedildi.

1730 PERSONEL GÖREV ALDI

'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyona; 180 ekip, 10 özel harekat unsuru, 200 çevik kuvvet personeli olmak üzere 1730 personel katıldı. 1 polis helikopteri ile 3 insansız hava aracının havadan destek verdiği operasyonda, 15 narkotik dedektör köpeği de yer aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan operasyonda, 95 kişinin gözaltına alındığı baskın yapılan evlerdeki aramalarda; 12 kilo 536 gram metamfetamin, 3 kilo 528 gram esrar, 818 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 5 bin 546 sentetik hap, 6 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-07 16:37:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.