Kendisinden haber alınamayan Nazlı, bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisinden haber alınamayan Nazlı, bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu

DHA

Kendisinden haber alınamayan Nazlı, bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Yıldırım ilçesinde Nazlı Meral (36), yakınları tarafından evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. 
Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, kadının oturduğu Damla Sokak'taki evine gitti. Eve giren yakınları, Nazlı Meral'i yatak odasında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede bıçaklandığı belirlenen Nazlı Meral'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nazlı Meral'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
YAKINLARI ARASINDA ARBEDE
Öte yandan, Nazlı Meral'in yakınları arasında sokakta arbede yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-11-12 23:06:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da bir kadın evde bıçakla öldürülmüş bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da bir kadın evde bıçakla öldürülmüş bulundu
Bursa'da define arayan kişi, başına taş isabet etmesi sonucu öldü
YEREL HABERLER Bursa'da define arayan kişi, başına taş isabet etmesi ...
AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"
YEREL HABERLER AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"
(Görüntülü) ŞEHİT ASTSUBAY EMRE SEVİNÇ, BURSA&#039;DA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT ASTSUBAY EMRE SEVİNÇ, ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Şehit astsubay Emre Sevinç, Bursa'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit astsubay Emre Sevinç, Bursa'da toprağa verildi
Orhangazi'de motosikletin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Orhangazi'de motosikletin çarptığı yaya hastaneye ...
(Görüntülü)KILIÇDAROĞLU CHP, HALKIN PARTİSİ OLMUŞTUR (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)KILIÇDAROĞLU CHP, HALKIN PARTİSİ OLMUŞTUR ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da STK temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da STK ...
(Görüntülü) KILIÇDAROĞLU: &#039;SARAYLARDA OTURMAK GİBİ BİR MERAKIM YOK&#039; - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) KILIÇDAROĞLU: 'SARAYLARDA OTURMAK ...
Kılıçdaroğlu: CHP, halkın partisi olmuştur (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: CHP, halkın partisi olmuştur (2)
(Görüntülü) KILIÇDAROĞLU: &#039;SARAYLARDA OTURMAK GİBİ BİR MERAKIM YOK&#039; - 1
YEREL HABERLER (Görüntülü) KILIÇDAROĞLU: 'SARAYLARDA OTURMAK ...
Meslek lisesi öğrencileri ürettikleri elektrikli araç "Bolat"ı geliştirmeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencileri ürettikleri elektrikli araç ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da kanaat önderleriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da kanaat ...
(Görüntülü) KILIÇDAROĞLU CHP, HALKIN PARTİSİ OLMUŞTUR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KILIÇDAROĞLU CHP, HALKIN PARTİSİ OLMUŞTUR
(Görüntülü)KILIÇDAROĞLU CHP, HALKIN PARTİSİ OLMUŞTUR - 2 BURSA,(DHA)-
YEREL HABERLER (Görüntülü)KILIÇDAROĞLU CHP, HALKIN PARTİSİ OLMUŞTUR ...
(Görüntülü)KILIÇDAROĞLU: CHP, HALKIN PARTİSİ OLMUŞTUR - 1 BURSA,(DHA)-
YEREL HABERLER (Görüntülü)KILIÇDAROĞLU: CHP, HALKIN PARTİSİ OLMUŞTUR ...
Personeli 5 milyon liralık hırsızlıkla suçlayan iskendercilerin davasında mütalaa beklenecek
YEREL HABERLER Personeli 5 milyon liralık hırsızlıkla suçlayan ...
Bursa'da 1 litre atık yağ getirene 10 litre su kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 1 litre atık yağ getirene 10 litre su ...
Kılıçdaroğlu: CHP, halkın partisi olmuştur
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: CHP, halkın partisi olmuştur
Kılıçdaroğlu, Bursa'da TR Düşünce Kulübü yönetimiyle buluşmasında konuştu:
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Bursa'da TR Düşünce Kulübü yönetimiyle ...
Bursa'da kırsal mahalle sakinleri cep telefonu ve internet sorununun çözülmesini istiyor
YEREL HABERLER Bursa'da kırsal mahalle sakinleri cep telefonu ve ...
Şehit Astsubay Emre Sevinç'in zeybek oynarken çekilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Emre Sevinç'in zeybek oynarken çekilen ...
(Görüntülü) BURSA - KILIÇDAROĞLU: BİLİMDEN YOLA ÇIKARAK ÜRETMEK DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK DEMEKTİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - KILIÇDAROĞLU: BİLİMDEN YOLA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.