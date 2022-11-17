Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-BURSA'da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mahmut Akça da hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5´e çıktı.

Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen, yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kişiden 2´sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-11-17 09:08:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.