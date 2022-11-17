

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, hafriyat kamyonunun yolcu otobüsüne arkadan çarptığı, üniversiteli Emirhan Şen'in (20) öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili davanın duruşmasına; tahliye edilen Barış Kantaroğlu, TIR şoförü olarak çalıştığı gerekçesiyle katılmadı. Şen ailesinin avukatı, "Kazaya neden olan uzun yol otobüs şoförü, nasıl olur da uzun yolda TIR kullanır? Tutuklanmasını istiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, savcının tutuklama talebini kabul etmeyip, duruşmayı erteledi.

Kaza, 5 Mayıs'ta, Bursa çevre yolu İsmetiye Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Seyit Ali Akpekmezci'nin kullandığı 16 JZD 68 plakalı hafriyat kamyonu, İstanbul'dan Eskişehir'e giden Barış Kantaroğlu yönetimindeki 34 ZSZ 14 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolculardan üniversite öğrencisi Emirhan Şen hayatını kaybederken, 6'sı ise yaralandı. Gözaltına alınan şoförler Barış Kantaroğlu ile Seyit Ali Akpekmezci de tutuklandı. Sanıklar hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlarından 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan Barış Kantaroğlu, "Bursa'da yolcu indirdikten sonra yoluma devam ederken, takografın ehliyetimi okumadığını fark ettim. Bunun üzerine sinyal verip sağ şeride yanaştığım sırada kaza meydana geldi" yönündeki ifadesini kabul etmeyerek, "Otobüste yolcu çok fazlaydı. Klima çalışıyordu. Önümde giden küçük araçlar vardı. Hızımı 40'a düşürdüm. Dikiz aynasına baktığımda çok hızlı bir kamyonun geldiğini gördüm. Kazaya mahal vermemek ve kamyona yol vermek için emniyet şeridine ön kısmım girmişti ancak arka tarafın sol kısmı tam girmemişken kamyon bize çarptı" dedi.

Seyit Ali Akpekmezci ise ifadesinde, "Aracım ile sağ şeritte ilerliyordum. Önümde yaklaşık 30 metre mesafede başka bir TIR ilerliyordu. Hızım yaklaşık 77 kilometreydi. Önümde giden TIR, sol şeride geçince otobüsü bir an karşımda buldum. Otobüsün ön kısmı emniyet şeridinde, arka tarafın yol kısmında park halinde olduğunu fark ettim. Otobüse çarpmamak için sola manevra yapsam da kurtaramadım. Aracımın sağ tarafı ile otobüsün sol arka tarafına çarptım. Üzgünüm ve pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Ayrıca kazada yaralanmamdan dolayı diğer sanıktan şikayetçiyim" dedi.

'KAZAYA NEDEN OLAN ŞOFÖR, NASIL OLUR DA TIR KULLANIR?'

Yargılama sonrası mahkeme heyeti, otobüs şoförü Barış Kantaroğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Dava ile ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Seyit Ali Akpekmezci, tarafların avukatları ile kazada yaralanan yolcular katıldı. Duruşmada, önceki celsede tahliye edilen tutuksuz sanık Barış Kantaroğlu´nun, TIR sürücüsü olarak çalıştığı için katılmamasını gerekçe göstermesi tepkilere neden oldu. Emirhan Şen'in ailesinin avukatı, "Kazaya neden olan uzun yol otobüs şoförü, nasıl olur da uzun yolda TIR kullanır? Sanığın tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mahkemede söz alan tutuklu sanık Seyit Ali Akpemezci'nin avukatı da "Asli kusurlu olan sanık tahliye olurken müvekkilimin tahliye olmaması, hak ve hukuka aykırıdır" dedi.

Mahkeme heyeti, savcının Barış Kantaroğlu'nun yakalanıp, tutuklanmasını talep ettiği duruşmayı eksik evrakın beklenmesi için erteleyerek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-11-17 12:50:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.