Bursa'da kesilen kolu kurtarma operasyonu



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde odun kesilen motorlu testerenin üzerine düşen Nagihan F.'nin (46) sağ kolu koptu. Nagihan F. ambulansla, kopan kolu ise buz içerisinde otomobille hastaneye götürüldü. Nagihan F., kolunun yerine dikilmesi için ameliyata alındı.

İnegöl'ün kırsal Hamamlı Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk annesi Nagihan F., evlerinin bahçesinde odun kesmek için çalıştırılan motorlu testerenin yanından geçerken, dengesini kaybedip üzerine düştü. Nagihan F.'nin sağ kolu dirsek ile el arasından koptu. İhbar üzerine mahalleye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ambulansla Nagihan F. İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kolu ise içinde buz bulunan poşete konup, otomobille aynı hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Nahgian F., buz kabına konulan kolu ile birlikte Bursa Uludğ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Nagihan F., kolunun yerine dikilmesi için ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-18 12:43:11



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