Bursa'da bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BURSA'DA BİN POLİSLE 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI

DHA

BURSA'DA BİN POLİSLE 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI


BURSA'da bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. 5 bin kişinin sorgulandığı uygulamada, 5 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ve çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. 907 aracın denetlendiği uygulamada 25 araç sürücüsüne toplam 56 bin lira idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Çevik Kuvvet, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı bin polisin katılımıyla Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde eş zamanlı olarak asayiş uygulaması düzenlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi.KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 7 KİŞİ YAKALANDIDron ile havadan destek verilen denetimlerde 5 bin kişi sorgulanırken, aralarında 5 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 7 kişi yakalandı. Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.25 SÜRÜCÜYE TOPLAM 56 BİN TL CEZATrafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerinin düzenlediği yol uygulamalarında ise 907 araç kontrol edildi. Uygulamada 25 araç sürücüsüne toplam 56 bin lira idari para cezası uygulanırken 4 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında, denetlenen 180 iş yerinden 45'inde eksik belge nedeniyle işlem yapıldı. Öte yandan, uyuşturucu madde, 3 adet tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.
Görüntü Dökümü
-------------------------------------------------------
-Eğlence mekanına düzenlenen baskından detaylar
-Trafik uygulaması detayHaber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa
2022-11-19 07:49:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da bin polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 58 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da bin polisin katılımıyla yapılan asayiş ...
Bursa'da bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması
Bursa'da apartmandan ayakkabı çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da apartmandan ayakkabı çalan zanlı tutuklandı
Bursa'da "Kitap Günleri" etkinliği başladı
YEREL HABERLER Bursa'da "Kitap Günleri" etkinliği başladı
Evde çıkan yangında 3 kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında 3 kardeş yaralandı
Bursa'da bir evde çıkan yangında 3 çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da bir evde çıkan yangında 3 çocuk yaralandı
BESOB Başkanı Bilgit'ten Kestel'de yapımı yarım kalan Büyük Sanayi Sitesi'ne ilişkin açıklama
YEREL HABERLER BESOB Başkanı Bilgit'ten Kestel'de yapımı yarım kalan ...
Bursa'da camiden kurşun levha çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da camiden kurşun levha çaldığı iddia edilen 2 ...
(Görüntülü)BURSA&#039;DA KESİLEN KOLU KURTARMA OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA'DA KESİLEN KOLU KURTARMA ...
Bursa'da kesilen kolu kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da kesilen kolu kurtarma operasyonu
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ...
Bursa'da 6 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında, tutuklu sayısı 3'e yükseldi
YEREL HABERLER Bursa'da 6 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında, ...
(Görüntülü)BAGAJDA YOLCULUĞA 1861 TL CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAGAJDA YOLCULUĞA 1861 TL CEZA
Bagajda yolculuğa 1861 TL ceza
YEREL HABERLER Bagajda yolculuğa 1861 TL ceza
Harmancık Kaymakamı Atasever'den İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret
YEREL HABERLER Harmancık Kaymakamı Atasever'den İlçe Emniyet ...
Bursa'daki Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'daki Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları ...
Bursa'da tankerle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da tankerle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA BARİYERLERE ÇARPARAK SAVRULAN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA BARİYERLERE ÇARPARAK ...
BURSA'DA BARİYERLERE ÇARPARAK SAVRULAN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 2 YARALI
YEREL HABERLER BURSA'DA BARİYERLERE ÇARPARAK SAVRULAN OTOMOBİLE ...
Bursa'da bariyerlere çarparak savrulan otomobile tanker çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da bariyerlere çarparak savrulan otomobile ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA TARLALIK ALANDA 12 SAAT ARAYLA İKİNCİ YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA TARLALIK ALANDA 12 SAAT ...
BURSA'DA TARLALIK ALANDA 12 SAAT ARAYLA İKİNCİ YANGIN
YEREL HABERLER BURSA'DA TARLALIK ALANDA 12 SAAT ARAYLA İKİNCİ YANGIN
Bursa'da tarlalık alanda 12 saat arayla ikinci yangın
YEREL HABERLER Bursa'da tarlalık alanda 12 saat arayla ikinci yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.