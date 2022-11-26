Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken, silahlı saldırıda yaralandı

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Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Kaan Özel (25), otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada, motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 3 mermi isabet etmesiyle yaralanan Özel, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Gedelek kavşağında meydana geldi. Gedelek'te otomotiv parçaları üretilen fabrikada işçi olarak çalışan Kaan Özel, 77 ES 747 plakalı otomobiliyle işe gitmek için yola çıktı. Kırmızı ışıkta beklediği sırada yanına yaklaşan motosikletli şüpheli, Özel'e doğru silahla 3 el ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacağına 3 mermi isabet eden Özel, yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından önce ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özel, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-11-26 10:47:08



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