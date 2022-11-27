Kazanın ardından tekme ve yumruklu kavga kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-BURSA´da, hafif ticari aracın, kontrolsüz bir şekilde yola çıkan araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, kameralara saniye saniye yansıdı.Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Cuma Mahallesi´nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı´nda seyreden Bayram D.(40) idaresindeki 16 J 6761 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre Hal Sokak´tan bulvara kontrolsüz bir şekilde çıkan Arif Yarış(50) yönetimindeki 16 CAC 40 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada sürücü Bayram D. yaralandı.AMBULANSTAN İNİP KAVGAYA KARIŞAN YARALI DARP EDİLDİKazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirirken, araçlarda bulunan toplam 5 kişilik iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Bayram D.´yi, ambulansa alarak müdahale ettiği sırada iki grup arasındaki tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ve bekçi ekipleri kavgayı ayırmak için müdahale ederken, bölgeye takviye talebinde bulundu. Bu sırada ambulanstan inerek kavgaya dahil olan yaralı Bayram D.´nin darp edildiğini gören ekipler yaralıyı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen takviye polis ve bekçi ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, tekrar ambulansa bindirilen Bayram D. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.KAVGA ANI KAMERADAPolis ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından taraflar ayrılırken, kavga anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından sürücü Arif Yarış ile kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Tedavi altına alınan yaralının ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/

2022-11-27 05:44:15



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