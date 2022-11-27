İnegölspor - Amedspor: 0-2

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Azad İlhan, Salih Burak Demirel

İNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu Serhat Emirler, Taşkın Kartal, Niyazi Batuhan Salman, Bahadır Taşdelen (Dk. 84 Emir Özsoy), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Taylan Özgün, Yusuf Ziya Gümüş, Kadir Salih, Ömer Faruk Ermeç

AMEDSPOR: Cantuğ Temel Anil Şahin (Dk. 66 Eren Mızrak), Ercan Çapar (Dk. 80 Yunus Tarhan), Mustafa Hüseyin Seyhan, Serdar Eylik (Dk. 80 Cenk Kaplan), Gökhan Köseoğlu, Mehmet Gürkan Öztürk, Oğuz Çetinkaya, Emre Can Coşkun, Taner Gümüş (Dk. 58 Muhammet Raşit Yöndem), Mansur Çalar

GOLLER: Dk. 66 Mansur Çalar, Dk. 79 Muhammet Raşit Yöndem (Amedspor)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Mustafa Hüseyin Seyhan (Amedspor)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Ermeç, Niyazi Batuhan Salman (İnegölspor) Mustafa Hüseyin Seyhan, Ercan Çapar, Mehmet Gürkan Öztürk, Emre Can Coşkun (Amedspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, sahasında ağırladığı Amedspor'a 2-0 mağlup oldu. 66'ncı dakikada gelişen Amedspor atağında topla buluşan Mansur'un uzaktan vuruşu golü getirdi: 0-1.

79'uncu dakikada gelişen Amedspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Raşit'in vuruşu golü getirdi: 0-2.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-27 16:53:09



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