Uludağ'da kar kalınlığı 3 santimetre

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Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)-KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da, 24 Kasım'da başlayan kar yağışı, hafta sonu aralıklarla sürdü. Kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştığı bölgede, hava sıcaklığı eksi 4 derece olarak ölçüldü. Etkisini kaybeden kar yağışı sonrası, bölge beyaza büründü. Bursa Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri ise bu hafta içinde Uludağ'da kar yağışının beklenmediğini belirtti. Toplam 5 bin yataklı Uludağ'da 17'si otel olmak üzere 22 tesis bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-11-28 12:31:31



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