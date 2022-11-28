Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip dehşet saçmış (2)

TUTUKLANDI
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde madde bağımlısı olduğu için ailesinin hastaneye götürmek istediği, bu nedenle çıkan tartışmada babası Hasan Doğru ile kız kardeşi Yasemin Doğru'yu bıçakla yaralayıp, kendisine engel olmak isteyen komşusu Osman Kılınç'ı öldüren Yasin Doğru'nun İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Doğru, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan yardım çağrısı üzerine gittiği komşusunda Yasin Doğru'nun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Osman Kılınç, Mustafakemalpaşa ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2022-11-28 18:11:11
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