DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı kişi ve şirketin mal varlıkları donduruldu

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bursa' nın merkez Osmangazi ilçesi'nde Ovaakça termik santrali yakınlarına helikopter düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi.

DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa

2022-12-01 15:53:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.