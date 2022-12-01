Bursa'da doğal gaz santrali bölgesine hava aracı düştü; yaralılar var (1)



BURSA, (DHA)BURSA´da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali´nin olduğu bölgeye hava aracı düştü. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali´nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle hava aracı düştü. İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananlar olduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri, hava aracındaki yangına müdahale ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez

2022-12-01 16:02:00



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