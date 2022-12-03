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`Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları´ Bursa´da konuşuldu

DHA

`Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları´ Bursa´da konuşuldu


Cansel ORUÇ-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, `Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları´ konulu teknoloji zirvesi düzenledi. Zirvede uluslararası konuşmacılar yer alırken; blokchain, metaverse, NFT, Web3.0 ve dijital inovasyon konuları ele alındı.TÜGİAD Bursa Şubesi, `Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları´ konulu Teknoloji Zirvesi´ne ev sahipliği yaptı. Zirveye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve KALDER Bursa Şubesi Başkanı Emin Direkçi´nin yanı sıra dernek üyeleri ile iş dünyasından temsilciler ve öğrenciler katıldı.Blokchaın, metaverse, NFT, Web3.0 konularının konuşulduğu teknoloji zirvesinde konuşmacı olarak, 2010´da Bitcoin´i ve 2015´te Ethereum´u keşfeden Stake Capital Group Kurucusu Julien Bouteloup, Domino Ventures Kurucu Ortağı ve TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tal Garih, AKQA Group Turkey CEO´su Alemşah Öztürk ve Doğan Holding'de Yenil Nesil Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Serdar Kuzuloğlu yer aldı.PARSEKER: GELECEĞE KATKI SAĞLAMAK ADINA BU ORGANİZASYONU PLANLADIKProgramın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, dünyada dijitalleşmenin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiğini, adeta dijital bir devrime hep beraber tanıklık edildiğini ifade ederek, "Bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ile beraber, 21´inci yüzyıl aslında pek çok teknoloji fırsatını da bizlere sunuyor. Baktığımızda dijitalleşme; etkilerini önemli ölçüde gördüğümüz iklim krizi, enerji krizi gibi insanlığı etkileyen sorunlar karşısında enerji verimliliğinin, doğal kaynakların etkin kullanılmasının, sürdürülebilirliğin ve dolayısıyla döngüsel ekonomiye geçişin anahtarı olarak gösteriliyor. Özellikle doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama ve üretim aşamalarının çevreci yaklaşımlar ile yeniden inşa edilmesinde, dijital dönüşümün çok önemli bir etkisi olacaktır. Bu bakımdan, dünyada önemli değişimlerin olduğu bu dönemde ülke olarak sürdürülebilir rekabeti korumamızın ve güçlü bir ekonomi oluşturmamızın yegane yolu, bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanmaktan geçiyor. İşte bu bilinçle, TÜGİAD Bursa Şubesi olarak; bu teknoloji çağını kaçırmamak, geleceğe katkı sağlamak için bu organizasyonu planladık" dedi.ÇEVİKEL: YA DÖNÜŞÜME UYUM SAĞLAYACAĞIZ YA DA OYUN DIŞI KALACAĞIZTeknoloji çağında teknolojinin en iyi tanıtılacağı yerin Bursa olacağını vurgulayan TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ise şöyle konuştu:"Bursa, sanayinin, tekstilin, otomotivin Türkiye´de olduğu kadar dünyada da en çok dikkat çeken kenti. TÜGİAD üyeleri tüm kademeleriyle çok şanslı. Çünkü teknolojiyi en yakın takip eden kuruluşlardan biriyiz. Binlerce genç girişimciyi temsil eden G20 Genç Girişimciler İttifakı, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma için genç girişimcilerin daha fazla teşvik edilmesini amaçlayan Hamburg Bildirisi´ne imza atarak, ülkemizi bir kez daha temsil etmenin haklı gururunu yaşadık. Biz dünya ile yarışıyoruz. Hamburg´da önerilerimizden bir tanesi; küreselleşen dünyada temsil ettiğimiz 300 binden fazla genç girişimci için bir dijital altyapısının kurulmasını istedik. Umarız Endonezya´daki zirve sonrası bu hayata geçecektir. Bütün dünya dijitalleşiyor ve yatırımlarını bunun üzerine yapıyor. Sizler de iyi biliyorsunuz ki ya yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlayacağız ya da oyun dışı kalacağız."AKTAŞ: TEKNOLOJİ VE KATMA DEĞER ÜRETMEK ZORUNDAYIZBüyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bugün Türkiye´de bilime verilen önemin her zamankinden daha fazla olduğunu belirterek, "Doğu ile Batı arasında çok stratejik durumdayız. Artık bu işte gençler var. TÜGİAD'a bu bağlamda teşekkür ederim. İnanıyorum ki gelecek adına bu hamleler çok kıymetli ve değerli. Yerli otomobilin sanayide müthiş dönüşüm sağladığını sanayicilerimiz biliyor. Yakın gelecekte küçük parçalar üretilirken kendi helikopter, İHA, tank, otomobilini üreten bir ülke olmamızın çok ciddi bir gelişme olduğunu bilmek ve dikkat etmek gerekiyor. Bursa'nın geleceği, teknolojinin geleceği adına harika bir organizasyon. TÜGİAD önderliğinde, sponsorlar dahilinde yapılan bu organizasyon için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ ANLATILDIAçılış konuşmalarının ardından başlayan zirvede farklı konularda sunumlar gerçekleştirildi. Stake Capital Group Kurucusu Julien Bouteloup, `Merkeziyetsiz Finans (Defi) Ve Blockchaın Teknolojisi´ başlıklı sunumunda; herkesin programlayabileceği açık kaynak teknolojisine dayalı, mevcut finansal sisteme küresel ve açık bir alternatif olan merkeziyetsiz finans hakkında bilgiler paylaştı. Herhangi bir merkezi yöneticiye ihtiyaç duymadan verilerin saklanabildiği kayıt sistemi teknolojisi olan, Blockchain teknolojisi konusunu dinleyenlere aktardı.Domino Ventures Kurucu Ortağı ve TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk, `Yeni Nesil Teknolojilere Yatırım´ başlıklı anlatımında, teknoloji ile birlikte değişen yatırım stratejileri ve gelecek hakkında bilgiler verirken, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tal Garih, dijitalleşen dünyada; stratejik dönüşüm, sürdürülebilir inavosyon, dijital liderlik, insan ve kültür dönüşümü, rekabet ve şeffaflık, müşteri ve çalışan beklentileri başta olmak üzere dijital dönüşüm hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Tal Garih, dijital dönüşümün sadece yüzeysel dijitalleşmeden ibaret olmadığını, bu dönüşümün organizasyon şemalarından, iş gücünün yapısı ve sanal şirket kültürünün oluşturulmasına kadar her kademeyi kapsadığını belirtti.AKQA Group Turkey CEO´su Alemşah Öztürk, Metaverse ve NFT Dünyası başta olmak üzere Web3 kültürü ve merkeziyetsizlik kavramlarını gündeme getirdi. Öztürk konuşmasında, Virtual World (sanal dünya) ve metaverse ayrımından da bahsetti. Öztürk, işletmelerin başarılı olması için yazılım, donanım, ara yüz, içerik ve topluluk olmak üzere 5 konseptin içinin doldurulması gerektiğinin altını çizdi. Öztürk ayrıca eğlence, içerik ve sanat dünyasının alternatif gerçekliğe yöneldiğini ifade etti.Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuoğlu ise `Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket´ başlıklı sunumunda, dijital araç ve hizmetlerle beraber dünyanın köklü bir değişim yaşadığını ifade etti. Müşterisinden şirketine iş yapış şekilleri, reklam, pazarlama ve iletişim modellerinin değiştiğini belirten Kuzuoğlu, çok farklı araçlarla bilgilenip etkilendiğimizi; dijital mecraların iletişim ve pazarlamanın ana ekseni haline geldiğini, ancak kurumların önemli bir bölümünün kendi süreçlerini bu dönüşüme entegre edemediğini vurguladı.Sunumların ardından teknoloji zirvesine sponsor olan firmalara TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker tarafından plaket takdim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa Cansel ORUÇ-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-
2022-12-03 12:38:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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