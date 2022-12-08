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Gençlerin kavgası kamerada

DHA

Gençlerin kavgası kamerada


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kalabalık iki grubun tekme tokat kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kemalpaşa Mahallesi Altıeylül Caddesi´nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişi, tekme ve yumruklu birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle gençler ayrılıp, bölgeden uzaklaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-08 13:11:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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