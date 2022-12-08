Gençlerin kavgası kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kalabalık iki grubun tekme tokat kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kemalpaşa Mahallesi Altıeylül Caddesi´nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişi, tekme ve yumruklu birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle gençler ayrılıp, bölgeden uzaklaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-08 13:11:46



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