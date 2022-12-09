Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde otoyolda seyir halinde olan karton yüklü TIR´ın dorsesi alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tonlarca rulo karton küle döndü.
GebzeOrhangazi-İzmir otoyolu Çeltikçi üstü bölgesinde Mehmet Akın (47) idaresindeki 49 AAH 798 plakalı rulo karton yüklü TIR, Bursa´dan İstanbul yönüne giderken lastikleri alev aldı. Yangını fark eden Akın, aracı emniyet şeridine çekip kupa bölümünü dorseden ayırarak, alevlere yangın tüpü ile müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri otoyolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Tonlarca karton ile dorsenin yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2022-12-09 11:56:19
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