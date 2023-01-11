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'Bu daha fragman' diyen satırlı saldırgana 7 yıl hapis cezası

DHA

'Bu daha fragman' diyen satırlı saldırgana 7 yıl hapis cezası


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, yeğeni Kıvanç B.'nin (17) tabancayla vurduğu Eren K.'yi (16) hastanede ziyaret ettiği gerekçesiyle Abdullah Y.'yi (18) satırla yaralayıp, adliye çıkışında gazetecilere, "Bu daha fragman, siz gala gecesine gelin" diyen tutuksuz sanık Gökhan Başboğa (35), 7 yıl hapse çarptırıldı.
Olay, 29 Temmuz 2020'de Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. Eren K., Berkay B. ve Cihan C. ile parkta buluşan Kıvanç B., yanında getirdiği babasının silahını arkadaşlarına göstermek için çıkardı. Bu sırada iddiaya göre silah ateş aldı, Eren K.'nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yemek borusu parçalanan ve 2 ayda 21 kilo veren Eren K. 22 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Kıvanç B.'nin amcası Gökhan Başboğa ise 5 Ağustos 2020'de, Eren K.'nin arkadaşı Abdullah Y.'ye sokak ortasında saldırdı. Başboğa, iddiaya göre Eren'i hastanede ziyaret ettiği için Abdullah Y.'nin başına tahta tabureyle vurdu, ardından belinden çıkardığı satırla yaraladı. Ağır yaralanan Abdullah Y., tedaviye alındı. Gökhan Başboğa ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılama sürerken, Başboğa'nın satırla Abdullah Y.'ye vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklanan Başboğa, adliye çıkışında gazetecilere "Bu daha fragman, siz gala gecesine gelin" dedi. 6 ay cezaevinde kalan Başboğa, bir kez daha tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'KÜFÜR EDİNCE KENDİMİ TUTAMADIM´
Bursa 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'tehdit', 'hakaret' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gökhan Başboğa, savunmasında, "Yeğenim Kıvanç yanlışlıkla birini silahla yaralamıştı. Abdullah'ın sosyal medya üzerinden 'Kan kusturacağız, kimlere dert olmadık ki' şeklinde paylaşımlarda bulunduğunu öğrendim. Ayrıca olaydan sonra evimizin önüne gelip, kurusıkı tabanca ile ateş etmişti. Bu eylemleri ile ilgili bir şikayette bulunmadım. Bu konu ile ilgili konuşmak istedim, bana yönelik küfürlü sözler söyledi. Kendimi tutamadım, eylemde bulundum" dedi.
'8 DEFA BANA HAMLE YAPTI'
Abdullah Y. ise duruşmada, "Yakın arkadaşım Eren K. vuruldu. Ben de ona hastanede destek oldum. Kurban Bayramı'nda hatırlamadığım bir numara aradı. Konuşmak için beni Hürriyet Meydanı'na çağırdı, kabul etmedim. Bunun üzerine hakaret içerikli sözler söyledi. 'Geleceksin, Hürriyet Meydanı'nda konuşacağız' dedi. Kabul etmeyince, 'Senin iş yerini biliyoruz, sana da aynısını yaşatacağız' dedi. 4 gün sonra bir çiğ köfteci dükkanın önünde bulunduğum sırada, bir kişi beni görünce, 'Seni arıyordum, kaç gündür neredesin sıra sende' diye söylemde bulundu. Beni kolumdan tuttu, 'Seni öldürmeye götüreceğim' dedi. Gitmemek için kapının kolunu tuttum, yumruk atmaya başladı. Yere düştüm, tabureyi alıp kafama ve sırtıma vurdu. Belinden bir şey çıkardı, boynuma doğru hamle yaptı. Boynumu kollamak isterken koluma denk geldi. 8 defa bana hamle yaptı. Kaçmaya çalıştım ancak yanındaki arkadaşı beni engelledi" ifadelerini kullandı.
'AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANSIN' TALEBİ
Şikayetçi avukatı Burcu Özcan Yıldız, sanığın, tutuklandığı sırada gazetecilere söylediği, 'Bu daha fragman, siz gala gecesine gelin' sözünü hatırlatarak, cezalandırılmasını talep etti. Savcı da sanığın Abdullah Y.'ye husumet beslediğini, Adli Tıp Kurumu raporuna göre hayati tehlike oluşturacak şekilde mağduru yaraladığını, kamera görüntüleri incelendiğinde de hedef gözetmeksizin Abdullah Y.'ye satırla saldırdığını belirterek, bu eylemin 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu oluşturduğu yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de sanık Başboğa'nın Abdullah Y.'ye yönelik eylemin ağırlaşmış kasten yaralama kapsamında olduğunu belirterek, dosyanın nöbetçi Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.
10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Ağır ceza mahkemesi dosya hakkında, asliye ceza mahkemesinin bakması için 'yetkisizlik' kararı verince, taraf avukatları Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gitti. BAM 5'inci Ceza Dairesi'nce yapılan incelemede, Gökhan Başboğa'nın ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi. Başboğa hakkında Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Karar duruşmasına mağdur Abdullah Y., tutuksuz sanık Gökhan Başboğa ile taraf avukatları katıldı.
`ÇOK PİŞMANIM, TAKDİRİ MAHKEME BIRAKIYORUM´
Son sözü sorulan Gökhan Başboğa savunmasını tekrarlayarak, "İşten çıkıp eve yürüdüğüm bir akşam çiğ köftecide Abdullah Y.'yi görünce konuşmak istedim. Kabul etmeyip bana küfredince, gece vardiyasında çalıştığım için üzerimde bulunan bıçağı savurdum. Abdullah'a yönelik bir kastım bulunmamaktadır. Çok pişmanın. Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın `tehdit´ ve `hakaret´ suçlarından beraatini, `neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama´ suçundan ise hapisle cezalandırılması yönündeki talebini yineledi. Abdullah Y.'nin avukatı ise sanığın olaydan önce birçok kez telefon ederek müvekkilini tehdit ettiğini, olay günü görür görmez darbetmeye başladığını öne sürdü. Müvekkilinin bir dişçiye sığındığını ve kapıların kilitlenmesiyle kurtulduğunu anlatan avukat, sanığın suçtan kurtulma çabasında olduğunu öne sürerek, `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda suçunu sabit gördüğü Gökhan Başboğa´ya, `kasten yaralama´ suçundan 7 yıl hapis cezası verirken, `hakaret´ ile `tehdit´ suçlarından beraatine hükmetti. Gökhan Başboğa´nın, avukatı aracılığı ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi´ne itirazda bulunduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-01-11 10:39:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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