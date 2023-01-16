29 yaşındaki Ahıska Türkü, yatağında ölü bulundu

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, Ahıska Türkü Iashar Rasulov (29), yatağında ailesi tarafından ölü bulundu. Rasulov'un ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Olay, Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Sabah uyanmayınca ailesinin odasına girdiği Iashar Rasulov, yatağında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, Rasulov´un hayatını kaybettiğini belirledi. Rasulov´un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Iashar Rasulov´un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-16 13:37:29



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