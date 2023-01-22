Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 85-82

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Erhan Gürsel
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 16, Onuralp Bitim 14, Auguste 21, Dudzinski 13, Clemmons 12, Mithat Can Özalp, Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al 1, Ahmet Düverioğlu 2
GAZİANTEP BASKETBOL: İntyre 15, Hammonds 5, Dotson 17, Egbunu 16, Frankamp 20, Can Uğur Öğüt 3, Metin Türen 6, Harun Apaydın, Muhsin Yaşar
1. PERİYOT: 26-26
DEVRE: 42-49
3. PERİYOT: 64-71
5 FAULLE ÇIKAN: 39.54 Needham (Frutti Extra Bursaspor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol'u 85-82 yendi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2023-01-22 20:15:31
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