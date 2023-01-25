Patlama sonrası evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde doğal gaz sıkışmasından meydana geldiği belirtilen patlama sonrası evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi´ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Evde gaz kokusu hisseden Burcu A. (32), dışarı çıktıktan kısa süre sonra evin mutfak bölümünde patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-25 00:58:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.