Bursa'da polis memuru, annesini, 2 ağabeyini ve yengesini öldürdü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde polis memuru Adem Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner´i tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Ergüner, kısa süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında, İznik Gölü çevresi Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Adem Ergüner, izinli geldiği Bursa Orhangazi'de; aralarında borçalacak meselesi olan annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner´i konuşmak için piknik alanına çağırdı. İddiaya göre Adem Ergüner, burada aile fertlerine tabancayla ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayı haber alıp, gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bedriye Ergüner ile Remzi Ergüner ve eşi Fatma Ergüner´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Mehmet Ergüner, ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Mehmet Ergüner de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Adem Ergüner'i yakalamak için çalışma başlattı. Ergüner, daha sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-27 17:44:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.