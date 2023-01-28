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BURSA´nın Orhangazi ilçesinde evinde uyuduğu sırada doğal gaz sızıntısından zehirlendiği belirtilen Leyla Kul (87), hastanede tedaviye alındı.Olay, saat 00.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Eyüp Topçu Caddesi´nde meydana geldi. Apartmandaki bir evden doğal gaz kokusu geldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu doğal gaz, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ev sahibi Leyla Kul´un kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekiplerince evin camı kırıldı. Sese uyanan Kul, kapıyı açtı. Doğal gaz ekipleri ise bu sırada binanın gaz hattını kesti. Doğal gaz sızıntısından zehirlendiği belirlenen kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Ekiplerden görüntüler

-Apartmandan görüntü

-Yaşlı kadının evden çıkarılması ambulansa götürülmesinden görüntüler

-DetaylarHaber-Kamera:Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-28 02:03:29



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