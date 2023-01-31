Şenol Güneş´in teknik direktör kardeşi Bahaddin Güneş, kalp krizi geçirdi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor´un teknik direktörü Bahaddin Güneş (63) kalp krizi geçirdi. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş´in kardeşi olan Bahaddin Güneş, Bursa´daki özel bir hastanede tedaviye alındı.

İnegölspor teknik direktörü Bahaddin Güneş, sabaha karşı evinde rahatsızlanınca ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Güneş, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Güneş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa´daki özel bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Güneş´in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "Bugün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle Bursa´ya sevk edilen teknik direktörümüz Bahaddin Güneş'in şu anda durumu iyi ve anjiyo yapılacak. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dönmesini temenni ederiz" dedi.

Geçmişte futbolcu olan Bahaddin Güneş, aynı zamanda Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in de kardeşi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-31 11:24:51



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