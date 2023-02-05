BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 18.30 saatlerin arasında Bursa-İstanbul arasında yapılması planlan, 12 deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-02-05 23:52:47



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