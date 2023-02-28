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Depremden kurtulan 'Minyon'a, 21 gün sonra 670 kilometre yol katedip kavuştu

DHA

Depremden kurtulan 'Minyon'a, 21 gün sonra 670 kilometre yol katedip kavuştu


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)HATAY'da depremde yan yatan 7 katlı binadan 13'üncü günde kurtarılıp, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bursa Temsilciliği'ne getirilen 'Minyon' isimli kedi, 21 gün sonra 670 kilometre yol kateden sahibi Aslı Erdoğan'a teslim edildi. 'Minyon'u kucaklayınca gözyaşlarını tutamayan Erdoğan, "Umudumuzu hiç yitirmedik. HAYTAP ile iletişime geçtik. Onlar, 13'üncü gün binaya girerek kedimizi kurtardılar" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda evcil hayvan ile sokak hayvanı da yaralandı. Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran HAYTAP, günlerce gelen ihbarları değerlendirip, müdahalede bulundu. İlk müdahalesi yapılan 400 evcil hayvan, geçici olarak Bursa'ya getirildi. Aslı Erdoğan da kedisi 'Minyon' için HATYAP ile iletişime geçti. Hatay'da yan yatan İpek Apartmanı'nın enkazından 13'üncü günde çıkartılan tekir cinsi 'Minyon', Erdoğan'a verilen güzel haberin ardından tedavisi için HAYTAP Bursa Temsilciliği'ne gönderildi. Eşi ile Kayseri'ye yerleştirilen Aslı Erdoğan, depremden 21 gün sonra 670 kilometre yol katedip, geldiği Bursa'da 'Minyon'a kavuştu. 'Minyon'u kucaklayan Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.
'UMUDUMUZU HİÇ YİTİRMEDİK'
Kedisine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Aslıhan Erdoğan, "Çok zor koşullarda kurtulduk. 7 katlı binamızın duvarları yıkılınca, molozların arasında eşimin ayak parmağı kırıldı. Ona rağmen ertesi gün canını hiçe sayıp, 'Minyon' için binaya çıktık, seslendik. Umudumuzu hiç yitirmedik. HAYTAP ile iletişime geçtik. Onlar, 13'üncü gün binaya girerek kedimizi kurtardılar. Bize kedimizin videosunu yolladılar. Her şeyimizi kaybettik ancak 'Minyon'u bulunca eşim ile 'Birbirimizi bulduk, tamamız artık' dedik. 21 gün olmuştu, inanamıyorduk bile. Ancak o ilk kurtarılma videosu geldiğinde, o kadar mutlu olduk ki. Daha sonra da her gün 'Minyon'u sevip, besledikleri anların videolarını bize yolladılar. Sürekli iletişim halindeydik" dedi.
'ÇİPİ SAYESİNDE KAYITLARI ÇIKTI'
Kedisini kurtarıp, bakanlara ömür boyu minnettar kalacağını anlatan Erdoğan, "Beni görünce tanıdı. Veteriner bir arkadaşım var; 'Minyon' ilk kameralı konuşturmuşlar onu da tanımış. Şu an hala titriyorum. Buraya gelirken son birkaç 100 metre geçmek bilmedi. Günler ve saatler geçmedi, tek isteğim; 'Minyon'a kavuşmaktı. Çipi sayesinde kayıtları çıktı. Çip taktırma zorunluluğu ilk geldiği zamanlarda taktırmıştık. Bu sayede bütün bilgilerimiz sistemde çıktı. O, çok önemli bir etken oldu" diye konuştu.
'KAVUŞMA ANLARI BİZE GÜÇ VERİYOR'
HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir ise "Kavuşma anı bizler için duygusaldı. Tabii bunu herkesin anlamasını bekleyemeyiz, sonuçta hayvan sevgisi bambaşka. Sesi ve rengi ne olursa olsun; aynı evi, hatta hayatı paylaşıyorsun. Yaşanan felaket sonucunda ayrı kalıyorsun. Bu kavuşma anları da bize güç veriyor. İsteriz ki; bütün ayrılıklar son bulsun, dostlarımız ailelerine kavuşsun. Aileleri olmayan dostlarımız da yeni ailelerine kavuşsun. Bölgede birçok STK ciddi anlamda emekler veriyor. Bu tamamen STK dayanışmasının sonucu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2023-02-28 10:27:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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