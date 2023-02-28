11´inci kattan düşen üniversiteli Ahmet Faruk, Bursa'da toprağa verildi

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)SAMSUN´da oturduğu apartmanın 11'inci kat balkonundan düşen üniversite öğrencisi Ahmet Faruk Eren'in (23) cenazesi, Bursa´nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi´nde öğrenci olan Ahmet Faruk Eren, 11´inci kattaki evinin balkonundan zemine düştü. Ağır yaralanan Eren, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Eren´in savcılık incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Bursa´ya getirildi. Ahmet Faruk Eren, bugün öğle vakti İnegöl ilçesindeki Hacı Yusuf Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığı´nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-28 15:17:38



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