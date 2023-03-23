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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Turgut Kaya (41) yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl yönüne giden Turgut Kaya yönetimindeki 16 ABA 220 plakalı hububat yüklü TIR, aynı yöne giden Tahir Sara (34) yönetimindeki 63 ADS 25 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Turgut Kaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Turgut Kaya´nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

TIR´lar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-23 14:42:49



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