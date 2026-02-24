Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a yılın ilk misafiri geldi

        Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'ne bu senenin ilk leyleği geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 17:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a yılın ilk misafiri geldi

        Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'ne bu senenin ilk leyleği geldi.

        Avrupa Leylek Köyleri Birliğinin Türkiye'deki tek temsilcisi olan Eskikaraağaç Mahallesi'nde Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren leyleğin yuvasına dişi bir leylek kondu.

        Mahallenin simgesi olan "Yaren"i her sene fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gelen leyleğin Yaren'in eşi "Nazlı" olduğunu bildirdi.

        Tüydeş, yuvadaki leyleğin fotoğraflarını, "Gönüllere taht kuran Yaren leylek henüz ortalarda yok ama eşi Nazlı bu yıl da önce gelip sabah yuvaya, öğleden sonra ise Adem amcanın çatısına kondu. Bu onların en erken geldikleri 27 Şubat rekorunu da tazelemiş oldu. Şimdi gözler Yaren'de." notuyla paylaştı.

        Nazlı'nın daha ürkek olduğunu ve onu böyle tanıdıklarını ifade eden Tüydeş, leyleklerin kışı eşlerinden ayrı geçirdiğini, baharda ise eşleriyle yuvada buluştuklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Yaren leyleğin eşi Nazlı geldi
        Yaren leyleğin eşi Nazlı geldi
        Devrilen minibüs, yolun karşısına geçti
        Devrilen minibüs, yolun karşısına geçti
        Endüstriyel yemekte güven, disiplinli üretimle sağlanır
        Endüstriyel yemekte güven, disiplinli üretimle sağlanır
        Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren'i bekliyor Yaren leyle...
        Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren'i bekliyor Yaren leyle...
        Bursa'da Ramazan çocuklarla daha güzel
        Bursa'da Ramazan çocuklarla daha güzel
        Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, iftarda şehit er Samet Çaldır'ın ailesine...
        Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, iftarda şehit er Samet Çaldır'ın ailesine...