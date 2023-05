Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın (2)

`AZİZ MİLLETİMİZ YEDİLİ KOALİSYONU TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEK´

Bursa´nın dağ ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Orhaneli´nin ardından Büyükorhan´da seçmenle buluştu. İlçe meydanını dolduran kalabalığa seslenen Varank, 14 Mayıs´ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisine destek istedi. Millet İttifakı´nı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´i eleştiren Varank, şöyle konuştu:

"Burada hizmetlerimizden bahsediyoruz değil mi? Biz bu hizmetlerden bahsederken karşımızda hep yaptırmayız diyen bir ekip var. Bir yıkım ekibi var. Bu ülkede taş üstüne taş koymamış, hiçbir eseri, hiçbir hizmeti olmayan siyasi partiler var. Hem de bir tanesi değil, yedisi bir araya gelmiş. Ama toplansanız bir tane eserleri yok. Ama bunlar öyle bir tehlikeli yola girdiler ki değerli kardeşlerim. Şimdi karşımızdaki bu ekip diyor ki; biz bu koalisyon dönemlerini geri getireceğiz. Kaos dönemlerini geri getireceğiz. Bu ülkede her gün başka tartışmaları tekrar bu ülkenin gündemine sokacağız. Koalisyonlardan bu ülke çok çekti. Bakınız, o yedili koalisyonun bir üyesi var. Hani masadan bir çıktı, geri geldi. Masaya kumpas masası, kumar masası dedi. Meral Akşener var biliyorsunuz değil mi? Şimdi Meral Akşener çıkmış diyor ki sanki bizim aklımızla alay ediyor, `Bu ülkede en mutlu zamanlar koalisyon dönemlerinde yaşandı.´ Ya Allah aşkına sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Benim buradaki Büyükorhanlı hemşehrilerim koalisyon dönemlerini iyi hatırlıyor. O zamanlar terörün kol gezdiği sokakları çok iyi hatırlıyor, her gün hükümet krizlerini çok iyi hatırlıyor. Bakınız, kendisi İçişleri Bakanı iken bu ülkede terör kol geziyordu. Bu ülkenin yarısında saat dörtten sonra sokağa çıkamıyordunuz. Bizim karakollarımız saatlerce bombalanıyordu. Saatlerce ateş altına alınıyordu. Mehmetçiğimiz şehit ediliyordu. Ama biz olup da bir tane helikopter kaldıramıyorduk. O zamanları biz yaşadık. O terör dönemlerini yaşadık. Belki hanımefendi kendi sırça köşkünde oturuyordu, mutluydu, huzurluydu ama bu ülkede huzur yoktu. Ama biz o koalisyon dönemlerine bu ülkede artık fırsat vermeyeceğiz. Bizim aziz milletimiz bu koalisyonlardan çok çekti, buna müsaade etmeyecek. Ama değerli kardeşlerim bunlar gözü o kadar karartmış ki, bunlar o iktidar koltuğuna oturmayı o kadar hırsla istiyorlar ki şu an kirli pazarlıklarını sadece kendi aralarında yapmıyorlar. Biliyor musunuz şu anda bu kirli pazarlıkları terör örgütleriyle yapmaya başladılar. PKK'yla pazarlık yapıyorlar. FETÖ'yle pazarlık yapıyorlar. İşte PKK'nın Kandil'deki sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar? `14 Mayıs´tan sonra İmralı'nın kapılarını kıracağız´ diyorlar. ´14 Mayıs´tan sonra hapishanedeki teröristleri dışarı çıkaracağız´ diyorlar. ´14 Mayıs'tan sonra bu ülkeye özerklik getireceğiz´ diyorlar. Kılıçdaroğlu'na güvenerek bunları söylüyorlar. Ama bizim aziz milletimiz bu ülkede teröre tekrar müsaade etmez. Terör örgütlerinin bu ülkenin gündemini esir almasına müsaade etmez. Ve inşallah 14 Mayıs'ta işte o terör örgütlerinin iddialarını, terör örgütlerinin talepleriyle beraber, o yedili koalisyonu Allah'ın izniyle tarihin çöplüğüne gönderecek. Bundan sonra eski Türkiye kalıntılarını biz bu ülkede görmeyeceğiz. Başka bir Türkiye olacak. Yeni bir ufuk açılacak."

`UTANMADAN O FATURALARI KENDİLERİ DE ÖDEMEYECEK´

Bakan Varank, doğal gaz faturaları üzerinden Millet İttifakı´nı eleştirilerini sürdürerek, "Bakınız Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi bir irade ortaya koydu. Bizim artık bu denizlerimizde kendi gemilerimizde doğal gaz araması yapmamız lazım. Kendimizin bu keşfi artık yoluna koymamız lazım. Onun için kendi gemilerimizi aldık. Kendi insanlarımızla doğal gaz keşfine çıktık. Ve Karadeniz'de doğal gazı bulduk. Ve şimdi o doğal gazı kara ile buluşturduk. Ülkemiz bu doğal gazı kullanmaya başladı. Buradan elde ettiğimiz gelir ile refahı da aziz milletimizle paylaşıyoruz. İşte vatandaşın işini kolaylaştırmak böyle olur. Ekmeği büyütmek böyle olur. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Ama şimdi sizlere tekrar sormak istiyorum. Biz doğal gazla ilgili açıklama yaptığımızda karşımızdaki muhalefet partileri ne diyordu? `Hani gaz buluyordunuz? Nerede bu gaz?´ diyorlardı değil mi? Sizlerle dalga geçiyorlardı değil mi? Şimdi utanmadan o faturaları kendileri de ödemeyecek. İnsan biraz utanır ama bunlarda utanma yok" dedi.

`BİZE BİR SALDIRI OLDUĞUNDA BİR ZAHMET SİZ DE KARŞISINDA DURUN´

AK Parti´nin mobil aracının dün Bursa´da, Yeşil Sol Partililer tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Bakan Varank, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletmeyen muhalefet partilerini eleştirdi. Varank, şöyle konuştu:

"Siyaset meydanındayız. Siyaset yapıyoruz. Seçim meydanlarında tartışmalar olur, konuşmalar olur. Ama siyaset meydanında asla çatışma olmaz. Şiddet olmaz. Bakınız dün biz bir hadise yaşadık. Kent Meydanı´nda bizim mobil aracımızın bulunduğu yerde, arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul mitingini izlediği yerde HDP'li Yeşil Sol Partili birtakım insanlar, bizim arkadaşlarımıza saldırdılar. Bir cumhurbaşkanı adayı var, Sinan Ogan. O da seçim otobüsüne saldırı olduğunu açıkladı. Erzurum'da birtakım hadiseler yaşandı. Şimdi seçim meydanları şiddeti kabul etmez. Biz bu şiddete karşıyız. Biz asla ve kata kim yapıyorsa, kimden geliyorsa şiddet kabul edilmez. Ama şiddeti kim yaparsa yapsın, karşı çıkmamız lazım. Bakınız Kent Meydanı´nda bize bir saldırı olduğunda, bu koalisyonun ortaklarından en azından bizde bir açıklama beklerdik. `Ya üzüldük, geçmiş olsun´ mesajı beklerdik. CHP'nin il başkanından, İYİ Parti'nin il başkanından, DEVA'nın il başkanından. Bunlardan hiç ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ama başka bir hadise olduğunda herkesi neredeyse, `Sen açıklama yapmadın´ diye tehdit etmeye başlıyorlar. Onun için değerli kardeşlerim şiddete karşıyız ama iki yüzlülüğe de karşıyız. Bize bir saldırı olduğunda da bir zahmet sizde bunun karşısında durun. Bizim yanımızda yer alın. Şimdi otobüslerin taşlanmasından bahsedenler, 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın otobüsü Hopa'da taşlandığında neredeydi bu arkadaşlar? Kemal Kılıçdaroğlu o zaman ne açıklama yaptı biliyor musunuz? `Rüzgar eken fırtına biçer´ dedi. Şimdi siz o açıklamaları yapacaksınız, şimdi de şiddete karşıyız diyeceksiniz. Onun için ikiyüzlülüğe gerek yok. Hep beraber şiddete karşı olalım ama ayrımcılık olmasın. Biz de bu manada, Bursa'da başımıza gelen bu elim hadisede işte buradaki arkadaşlardan, en azından bir geçmiş olsun mesajı bekliyoruz. Biz şiddete karşıyız mesajı bekliyoruz. Ama hala ses seda yok. Ama biz bunlara aldırış etmeyeceğiz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Ve inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi doğru adamla inşa edeceğiz." (DHA)

