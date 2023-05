Bakan Varank: En pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün vatandaşlarımızın enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları manipüle etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri. Türkiye'de en pahalı suyu CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor. İşte bu adamlar ne bir iş yapmışlar ne bizim iş yapmamıza müsaade ediyorlar" dedi.

AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, seçim çalışmaları kapsamında Bursa Hikmet Şahin Kent Hali'nde esnafla buluştu. Hal esnafını ziyaret eden Bakan Varank´a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı de eşlik etti. Togg´u işaret ederek, Bursa´ya yatırımların süreceğini belirten Varank, "Togg, buranın kabiliyetleriyle üretiliyor. İşte bunun gibi Allah'ın izniyle bu şehre yapacağımız daha çok hizmet ve proje var. Hal esnafımız, bu şehrin ekonomik dinamizmini ayakta tutan farklı kesimleri, esnafımızdan alın teri dökerek helal kazanç sağlayan hamal kardeşimize, emekçi kardeşimize kadar bu şehrin her bir kesimiyle, bu şehre değer katan her bir arkadaşımızla, inşallah Türkiye'nin otomobili gibi projeleri de hayata geçirecek şekilde bu şehre hizmet edeceğiz. Bu şehri ileriye götürmeye çalışacağız ama bunun yolu 14 Mayıs'tan geçiyor" diye konuştu.

`TÜRKİYE GEMİSİNİN KAPTANLIĞINDAN ANLAYAN BİR TANE LİDER VAR´

Türkiye´nin zor bir coğrafyada mücadele ettiğini söyleyen Bakan Varank, "Nasıl meyve ve sebzeden en iyi hal esnafı anlarsa, Türkiye'yi yönetmekten de Türkiye gemisinin kaptanlığından da anlayan bir tane lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Gece demeden, gündüz demeden, tatil demeden, bayram demeden, sürekli milleti için çalışıyor. Ama öyle kolay coğrafyada değil, ateş çemberi bir coğrafyada, her gün yeni bir krizin olduğu coğrafyada, bir gün pandemiyle uğraşan, bir gün Rusya-Ukrayna savaşıyla uğraşan, bir gün enerji kriziyle uğraşan bir Türkiye'nin kaptanlığını yapmaya çalışıyor. Hamdolsun 21 yıldır, 15 seçimdir bizim aziz milletimiz, 'evet bu doğru kaptandır' diyerek onun arkasında sapasağlam durdu. İnşallah 14 Mayıs'ta da arkasında sağlam duracak" dedi.

`ADAM 10 TANE SEÇİME GİRMİŞ, 10'UNU DA KAYBETMİŞ´

CHP´li belediyeleri eleştiren Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Ne başarıları var, Allah aşkına. Adam 10 tane seçime girmiş, 10'unu da kaybetmiş. Hiçbir şey başaramamış, taş üstüne taş koyamamış, yerel yönetimleriyle hiçbir icraat yapamamış ama karşımıza gelip 'Biz alternatifiz' diyorlar. Ya bir müktesebatına bakalım. Bugün vatandaşlarımızın enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları manipüle etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri, Türkiye'de en pahalı suyu CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor. İşte bu adamlar ne bir iş yapmışlar ne bizim iş yapmamıza müsaade ediyorlar. Hangi projeyi yapmaya kalksak, bizim karşımıza dikildiler. Bunlar en başından beri şehir hastanesini eleştirmiyor mu? Peki biz bunların aklına uysaydık bir şehir hastanesi yapabilir miydik? Yapamazdık. İşte İzmir-İstanbul otobanı, Osmangazi Köprüsü, sizin işinize yarıyor mu? Buraya mallar, o otobandan geliyor mu? Bunu eleştirmiyorlar mıydı? Peki ben size sorayım. Biz bunların aklına uysak bir Osmangazi Köprümüz olur muydu? İzmirİstanbul otobanı olur muydu? Hal esnafımız bundan faydalanabilir miydi? Faydalanamazdı. Onun için iş bilenin kılıç kuşananın. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülke için hayalleri, planları, bunlar Türkiye'yi kalkındırma projeleri. İnşallah biz onları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çok daha aydınlık, müreffeh bir Türkiye'yi siz değerli kardeşlerimizin, sizlerin katkısıyla inşallah inşa etmiş olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmiş olacağız." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-05-11 10:47:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.