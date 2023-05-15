Bursa'da servis otobüsünün çarptığı halk otobüsü iş yerine girdi: 2 yaralı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-BURSA'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan servis otobüsünün çarptığı özel halk otobüsü, bir iş yerine girdi. Kazada 2 şoför yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Hakkı Tekin idaresindeki 16 S 0101 servis otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Başaran'ın kullandığı 16 YT 994 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü, yol kenarındaki lastik tamir dükkanına girdi. Kazada 2 şoför yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför Başaran, 30 dakikalık çalışma ile kurtarıldı. Başaran ile Tekin, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-05-15 08:27:18



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